В России хотят обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов

Речь идет о законопроекте «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ». В сентябре текущего года Госдума может его принять.

В России хотят обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила газета «Известия».

Речь идет о законопроекте «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ». В сентябре текущего года Госдума может его принять.

Если это произойдет — федеральная налоговая служба будет обязана передавать банкам информацию о смерти их клиентов. По мнению авторов законопроекта, это позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады умерших. Так ими не смогут воспользоваться другие лица.

По словам соавтора законопроекта, главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, родственники умерших людей незаконно распоряжаются их средствами. Делать это необходимо только после вступления в наследство. Также законопроект поможет избежать случаев мошенничества.

В документе уточняется, что на реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета в сумме 42,5 млн рублей.