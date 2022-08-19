Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
25°
Сбт, 20
24°
Вск, 21
27°
ЦБ USD 59.96 -0.8 19/08
ЦБ EUR 60.9 -0.93 19/08
Нал. USD 62.5 / 61.16 19/08 10:55
Нал. EUR 64.1 / 61.59 19/08 10:55
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
2 066
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
2 472
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
39 848
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
14 285
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В России хотят обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов
Речь идет о законопроекте «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ». В сентябре текущего года Госдума может его принять.

В России хотят обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила газета «Известия».

Речь идет о законопроекте «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ». В сентябре текущего года Госдума может его принять.

Если это произойдет — федеральная налоговая служба будет обязана передавать банкам информацию о смерти их клиентов. По мнению авторов законопроекта, это позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады умерших. Так ими не смогут воспользоваться другие лица.

По словам соавтора законопроекта, главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, родственники умерших людей незаконно распоряжаются их средствами. Делать это необходимо только после вступления в наследство. Также законопроект поможет избежать случаев мошенничества.

В документе уточняется, что на реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета в сумме 42,5 млн рублей.