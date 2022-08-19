В Пителинском районе отца и сына задержали за незаконную вырубку леса

Против рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Им грозит до четырех лет тюрьмы.

В Пителинском районе отца и сына задержали за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские получили информацию, что недалеко от села Высокие Поляны неизвестные рубят лес без соответствующего разрешения.

На месте оперативники задержали 31-летнего жителя Пителина и его 63-летнего отца. Мужчины успели срубить 17 берез и подготовили их к перевозке в грузовике «Урал».

Против рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Им грозит до четырех лет тюрьмы.