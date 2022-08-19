В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека
В аварии погибли четыре пассажира легковушки: 37-летняя женщина и 22-летний молодой человек умерли на месте аварии, две девочки 10 лет и одного года от полученных травм скончались в больнице.
В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека. Об этом
Авария произошла в четверг, 18 августа, в 21:50 на 145 километре трассы «Омск-Муромцево-Седельниково».
57-летняя женщина на Lada Largus не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшимся впереди трактором «МТЗ-80».
В аварии погибли четыре пассажира легковушки: 37-летняя женщина и 22-летний молодой человек умерли на месте аварии, две девочки 10 лет и одного года от полученных травм скончались в больнице. Водителя и еще двух пассажиров, 10-летнюю девочку и восьмилетнего мальчика доставили в больницу.
Проводится проверка.