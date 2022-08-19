Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
25°
Сбт, 20
24°
Вск, 21
27°
ЦБ USD 59.96 -0.8 19/08
ЦБ EUR 60.9 -0.93 19/08
Нал. USD 62.5 / 61.16 19/08 10:55
Нал. EUR 64.1 / 61.59 19/08 10:55
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
2 066
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
2 472
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
39 848
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
14 285
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека
В аварии погибли четыре пассажира легковушки: 37-летняя женщина и 22-летний молодой человек умерли на месте аварии, две девочки 10 лет и одного года от полученных травм скончались в больнице.

В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 18 августа, в 21:50 на 145 километре трассы «Омск-Муромцево-Седельниково».

57-летняя женщина на Lada Largus не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшимся впереди трактором «МТЗ-80».

В аварии погибли четыре пассажира легковушки: 37-летняя женщина и 22-летний молодой человек умерли на месте аварии, две девочки 10 лет и одного года от полученных травм скончались в больнице. Водителя и еще двух пассажиров, 10-летнюю девочку и восьмилетнего мальчика доставили в больницу.

Проводится проверка.