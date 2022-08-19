В Краснодарском крае насмерть сбили шестилетнюю девочку из Рязанской области
Авария произошла в станице Благовещенской в четверг, 18 августа.
В Краснодарском крае насмерть сбили шестилетнюю девочку из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба
Авария произошла примерно в 19:00 в четверг, 18 августа, на улице Прибрежной в станице Благовещенской.
По предварительной информации, 33-летняя москвичка на Kia Rio наехала на шестилетнюю девочку. Ребенок передвигался в сопровождении родителей (жителей Рязанской области). Девочка неожиданно вырвалась и побежала на проезжую часть.
Ребенок умер до приезда скорой помощи.