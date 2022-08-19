В Касимове руководителем следственного отдела назначили Ивана Похилько

В Касимове назначили нового руководителя следственного отдела. Информация об этом в пятницу, 19 августа, появилась на сайте регионального следкома.

Новым начальником межрайонного СУ С. К. России стал полковник юстиции Иван Похилько.

С 2001 по 2002 годы он замещал должность следователя Буденовской межрайонной прокуратуры Ставропольского края; с 2002 по 2004 годы — следователь прокуратуры в Кисловодске; с 2004 по 2005 годы — старший следователь второго отдела управления по расследованию преступлений прокуратуры в Кисловодске; с 2005 по 2007 годы — заместитель прокурора Благодарненского района Ставропольского края.

С 2007 по 2011 годы замещал должность руководителя Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Мордовия. С 2011 года, после образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного следственного органа, по 2012 год — старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. С 2012 по 2014 годы руководитель Серафимовичского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. В 2014—2015 годы — следователь Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, с 2015 по 2022 годы — заместитель руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, следователь по особо важным делам Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» II и II степени.