В Ивановской области женщина родила в машине скорой помощи

Фельдшер находилась вместе с водителем. Ребенок умер через несколько часов.

В Ивановской области женщина родила ребенка в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Отмечается, что фельдшер в этот момент ехала вместе с водителем. По словам медика, она не села к пациентке из-за подозрения на коронавирус. При этом утром женщина сдала тест на COVID-19 — он показал отрицательный результат. Врач решила сесть к водителю.

Пока скорая ехала в роддом, женщина родила. Об этом она сообщила медику. Фельдшер запеленала ребенка, затем передала его врачам. Однако через несколько часов новорожденный умер.

В следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Медика отстранили от работы (она находится на больничном).

Фото: Baza