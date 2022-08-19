В Бурятии женщина зарезала любовника за пошлые шутки
Женщину задержали. Уголовное дел возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
В Бурятии женщина зарезала любовника за пошлые шутки. Об этом
Инцидент произошел 17 августа в Закаменске. 44-летняя местная жительница со своим 35-летним другом пришла в гости к брату. Там они вместе распивали спиртные напитки, между парой произошла ссора. Мужчина стал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки и беспричинно оскорблять ее.
В какой-то момент женщина взяла складной нож и ударила мужчину два раза в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных ран.
Женщину задержали. Уголовное дел возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).