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В Бурятии женщина зарезала любовника за пошлые шутки
Женщину задержали. Уголовное дел возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Бурятии женщина зарезала любовника за пошлые шутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 17 августа в Закаменске. 44-летняя местная жительница со своим 35-летним другом пришла в гости к брату. Там они вместе распивали спиртные напитки, между парой произошла ссора. Мужчина стал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки и беспричинно оскорблять ее.

В какой-то момент женщина взяла складной нож и ударила мужчину два раза в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных ран.

Женщину задержали. Уголовное дел возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).