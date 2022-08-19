В Александро-Невском районе москвич угрожал убийством начальнику отделения полиции

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьи 318 УК РФ («Применение насилия против представителя власти»).

В Александро-Невском районе москвич угрожал убийством начальнику отделения полиции. Об этом пишет Telegram-канал ИД «Пресса» со ссылкой на начальника отделения Алексея Дьячкова.

Житель Подмосковья приехал к своей жене в гости в поселок Каширин. Во время прогулки нетрезвую пару задержал наряд ППС. Мужчина отказался подписывать оформленный протокол, после чего ему предложили пройти медосвидетельствование в районной больнице.

После этого москвич начал угрожать начальнику отделения Дьячкову убийством и напал на него.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьи 318 УК РФ («Применение насилия против представителя власти»).