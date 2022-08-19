У жителя Милославского района полицейские нашли плантацию конопли и мака
Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
У жителя Милославского района полицейские нашли плантацию конопли и мака. Об этом
Оперативники получили информацию, что 56-летний житель села Дегтярка употреблял и изготавливал наркотические вещества. В его доме провели разрешенный судом обыск.
На огороде рязанца полицейские нашли 66 растений конопли и мака. Также в сарае на участке нашли 756 граммов маковой соломки и 224 грамма готовой марихуаны.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление, хранение наркотических средств в крупном размере») и части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере»). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.