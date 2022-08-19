Рязанку наказали за неуплату штрафа за заросший участок

Решение принял Красносельский суд Москвы.

Рязанку наказали за неуплату штрафа за заросший сорняками участок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Проверка прошла в июне 2021 года.

Территория площадью более 60 гектаров, которой владеет Афонина А. В. , находится в Касимовском районе. На ней выросли сорняки, деревья и кустарники. За нарушения женщину привлекли к административной ответственности. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Рязанка не уплатила его в положенный срок. На нее вновь завели дело об административном правонарушении. Его рассматривал мировой судья Красносельского района Москвы.

9 июня 2022 года Афонину вновь признали виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.