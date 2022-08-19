Рязанку наказали за неуплату штрафа за заросший участок
Решение принял Красносельский суд Москвы.
Рязанку наказали за неуплату штрафа за заросший сорняками участок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Проверка прошла в июне 2021 года.
Территория площадью более 60 гектаров, которой владеет
Рязанка не уплатила его в положенный срок. На нее вновь завели дело об административном правонарушении. Его рассматривал мировой судья Красносельского района Москвы.
9 июня 2022 года Афонину вновь признали виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.