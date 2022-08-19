Рязань присоединится к международному флешмобу по танго

Рязанцев приглашают присоединиться или просто получить удовольствие от зрелища.

Рязань присоединится к V международному флешмобу #ЗА_танго. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили организаторы.

Флешмоб состоится в субботу, 20 августа, на улице Почтовой за памятником Ленину. Начало в 16.00. Рязанцев приглашают присоединиться или просто получить удовольствие от зрелища.

В этот же день флешмоб пройдет более чем в 90 городах России и всего мира. На улицах будет звучать танго, а увлеченные им люди — танцевать.

Рязанские танцоры танго — тангерос — традиционно принимают участие в этом флешмобе. Общая идея действа — показать на открытых городских площадках, в парках, на площадях всю красоту танго, очаровать этим социальным танцем тех, кто еще не пробовал его танцевать.

Организатором флешмоба #ЗА_танго в Рязани выступает студия «Свободное танго» во главе с Татьяной и Владимиром Муравьевыми.

«В каких-то городах танцевать выходят сотни тангерос, а где-то — всего одна пара. Но в каждом случае участие очень важно, ведь танго объединяет людей, города, его танцуют, его любят, оно живет, — рассказала Татьяна Муравьева. — Три года тому назад в назначенное время флешмоба в Рязани был ливень. Мы боялись, что в такую погоду люди не придут, но оказалось, что танго не подвластно стихии. Шесть бесстрашных рязанских пар с необычайным воодушевлением станцевали под проливным дождём. Это было незабываемо!»