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Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы
Эксперт предупредил о случаях, когда мошенники тормозят стояночным тормозом, во время которого у автомобиля не загораются стоп-сигналы.

Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы. Об этом агентству «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Мошенники стали использовать для торможения стояночный тормоз, при котором у автомобиля не загораются стоп-сигналы. Это притупляет внимание водителя, что увеличивает риск ДТП.

Чтобы избежать подобных происшествий, эксперт посоветовал придерживаться безопасной дистанции, а также обращать внимание на тех, кто едет впереди.

«Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем, часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — пояснил Егор Васильев.

По его мнению, в таких автоподставах используют либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.