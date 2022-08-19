Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы

Эксперт предупредил о случаях, когда мошенники тормозят стояночным тормозом, во время которого у автомобиля не загораются стоп-сигналы.

Россиянам рассказали о новой схеме автоподставы. Об этом агентству « Прайм » рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Мошенники стали использовать для торможения стояночный тормоз, при котором у автомобиля не загораются стоп-сигналы. Это притупляет внимание водителя, что увеличивает риск ДТП.

Чтобы избежать подобных происшествий, эксперт посоветовал придерживаться безопасной дистанции, а также обращать внимание на тех, кто едет впереди.

«Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем, часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — пояснил Егор Васильев.

По его мнению, в таких автоподставах используют либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.