Рослесхоз: пожары в Рязанской области могут локализовать в ближайшие дни

Об этом заявил глава ведомства Иван Советников.

Лесные пожары в Рязанской области могут локализовать в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала « Россия-24 » заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

«Пока наша деятельность нам внушает легкий оптимизм, сдержанный оптимизм. Уверен, что мы идем к тому, чтобы локализовать пожар, надеюсь, мы сделаем это в ближайшие дни», — заверил чиновник.

Советников подчеркнул, что ранее группировка рязанских пожарных, сил МЧС, федеральных резервов Рослесхоза и Авиалесоохраны смогла локализовать две кромки пожаров из четырех.

«Мы полностью обеспечили защиту населенных пунктов, на сегодня угроз перехода пожара и в Деулино, и куда-то еще нет, две кромки еще действуют, то есть пожар еще мы не локализовали», — отметил глава Рослесхоза.