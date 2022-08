Роскомнадзор обязал маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законодательства

Это связано с тем, что компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации.

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать TikTok, Telegram, Zoom и Pinterest как нарушителей законодательства. Информацию об этом в пятницу, 19 августа, опубликовал сам регулятор в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в публикации.

Это связано с тем, что компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации. Также они не выполняют основные обязанности, которые на них возлагает закон. Мера будет действовать до тех пор, пока они не устранят все нарушения.