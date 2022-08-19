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На рязанском рынке нашли палатку с поддельной одеждой
Владельцу торговой точки грозит крупный штраф.

На рязанском Центральном рынке полицейские нашли палатку с поддельной одеждой. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Правоохранители провели рейд по поиску торговцев контрафактом. Выяснилось, что на одной точке продавали поддельную одежду известных брендов.

Продукцию отправили на экспертизу. Как сообщила сотрудник пресс-службы региональной полиции София Железнякова, на индивидуального предпринимателя завели административное дело за продажу товара, содержащего «незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Ему грозит крупный штраф.