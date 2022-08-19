На рязанском рынке нашли палатку с поддельной одеждой
Владельцу торговой точки грозит крупный штраф.
На рязанском Центральном рынке полицейские нашли палатку с поддельной одеждой. Об этом сообщила
Правоохранители провели рейд по поиску торговцев контрафактом. Выяснилось, что на одной точке продавали поддельную одежду известных брендов.
Продукцию отправили на экспертизу. Как сообщила сотрудник пресс-службы региональной полиции София Железнякова, на индивидуального предпринимателя завели административное дело за продажу товара, содержащего «незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Ему грозит крупный штраф.