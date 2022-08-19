На форуме «Армия-2022» в Подмосковье умер 58-летний мужчина
Он являлся сотрудником Кингисеппского машиностроительного завода.
На форуме «Армия-2022» в Подмосковье умер 58-летний мужчина. Об этом сообщил
По данным источника, сотруднику Кингисеппского машиностроительного завода стало плохо на мероприятии в парке «Патриот». Военные медики пытались реанимировать его. После они передали мужчину бригаде скорой. Для экстренной транспортировке из ближайшего аэродрома прилетел военный вертолет.
Мужчину доставили в больницу села Никольское. Там он умер.