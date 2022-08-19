Москва направила бульдозеры для прокладки дорог к очагам лесных пожаров под Рязанью

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва направила бульдозеры для прокладки дорог к очагам лесных пожаров под Рязанью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политик рассказал, что тяжелую технику направили в Рязанскую и Владимирскую области. Там на пожарах продолжают работать московские подразделения спасателей.

«Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов», — написал мэр Москвы.

Собянин также отметил, что в пострадавших от лесных пожаров регионах еще много работы.

Ранее очевидцы заняли как пожарная техника застряла на песчаной дороге, а из-за аварийных мостов спасатели вынуждены добираться до пожара у Деулино по воде.