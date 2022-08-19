Москва направила бульдозеры для прокладки дорог к очагам лесных пожаров под Рязанью
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Москва направила бульдозеры для прокладки дорог к очагам лесных пожаров под Рязанью. Об этом в своем Telegram-канале
Политик рассказал, что тяжелую технику направили в Рязанскую и Владимирскую области. Там на пожарах продолжают работать московские подразделения спасателей.
«Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов», — написал мэр Москвы.
Собянин также отметил, что в пострадавших от лесных пожаров регионах еще много работы.
Ранее очевидцы заняли как пожарная техника застряла на песчаной дороге, а из-за аварийных мостов спасатели вынуждены добираться до пожара у Деулино по воде.