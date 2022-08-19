МЧС: ситуация с лесным пожаром в Рязанской области сложная

В МЧС назвали ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области сложной. Об этом в пятницу, 19 августа,
При этом уточняется, что, несмотря на сложную ситуацию с пожаром в Кудомском лесничестве, угрозы для ближайших населенных пунктов нет.
«Кудомское лесничество — здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнем около шести тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но тем не менее угрозы населенным пунктам нет», — сказали в МЧС.
Также сообщается, что в резерве рязанского МЧС есть три самолета, которые задействуют в случае верховых пожаров, и три вертолета, которые уже задействованы в работе.
Ранее стало известно, что Москва направила бульдозеры для прокладки дорог к очагам лесных пожаров под Рязанью.