Родители погибшего на Украине солдата оспаривают, кому должны достаться посмертные выплаты
Мужчина 13 лет не принимал участия в воспитании сына и не присутствовал на его похоронах.
В Рязани отец погибшего на Украине солдата пытается присвоить выплаты от государства за смерть сына. Об этом в пятницу, 19 августа,
Известно, что мужчина не принимал участия в воспитании сына. Он давно ушел из семьи, не выплачивал алименты и пытался выселить ребенка и бывшую супругу из дома. Мать воспитывала сына одна.
Спецназовец Александр Савелов погиб во время военной спецоперации на Украине. На его похоронах отец также не присутствовал.
Он объявился, когда зашла речь о положенных выплатах: за смерть сына родителям должны выплатить положенные деньги от государства — почти 20 миллионов рублей. Тогда мужчина вернулся, чтобы забрать деньги себе.
Женщина наняла адвоката, чтобы решить эту ситуацию.