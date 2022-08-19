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Родители погибшего на Украине солдата оспаривают, кому должны достаться посмертные выплаты
Мужчина 13 лет не принимал участия в воспитании сына и не присутствовал на его похоронах.

В Рязани отец погибшего на Украине солдата пытается присвоить выплаты от государства за смерть сына. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщается в Telegram-канале Mash.

Известно, что мужчина не принимал участия в воспитании сына. Он давно ушел из семьи, не выплачивал алименты и пытался выселить ребенка и бывшую супругу из дома. Мать воспитывала сына одна.

Спецназовец Александр Савелов погиб во время военной спецоперации на Украине. На его похоронах отец также не присутствовал.

Он объявился, когда зашла речь о положенных выплатах: за смерть сына родителям должны выплатить положенные деньги от государства — почти 20 миллионов рублей. Тогда мужчина вернулся, чтобы забрать деньги себе.

Женщина наняла адвоката, чтобы решить эту ситуацию.