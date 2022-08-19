Малков: в Рязанском районе вводится режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами
По его словам, в регионе задействованы все силы и средства для тушения лесных пожаров.
В Рязанском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил врио главы региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — написал Павел Малков.
Он также добавил, что в регионе задействованы все силы и средства, необходимые для тушения возгорания.