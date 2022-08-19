Глава Рязанского района посоветовала жителям покинуть Деулино

По словам Натальи Жуневой, для эвакуации подготовили автобусы на 360 человек.

Глава Рязанского района Наталья Жунева посоветовала жителям покинуть Деулино. Об этом она сообщила в пятницу, 19 августа, на встрече с жителями.

«Ситуация не очень хорошая. Она усугубилась относительно вчерашнего дня… Мы подготовили автобусы под эвакуацию. Если станет хуже, то мы включим громкоговоритель и проедем по всему селу. У кого нет транспорта, мы подгоним автобусы, проедем все окраины», — заявила Жунева.

По ее словам, власти подготовили автобусы на 360 человек. Население планируют разместить в двух эвакуационных пунктах: в школах сел Поляны и Подвязье.

«Если бы я была в такой ситуации, то не ждала никакого сигнала, а взяла бы семью и уехала. Если кто-то тут отдыхает, то сейчас не время для этого», — отметила чиновница.

Также она посоветовала увозить заранее имущество из деревни, чтобы не было трудностей после объявления эвакуации.