Глава Рязанского района посоветовала жителям покинуть Деулино

Глава Рязанского района Наталья Жунева посоветовала жителям покинуть Деулино. Об этом она сообщила в пятницу, 19 августа, на встрече с жителями.
«Ситуация не очень хорошая. Она усугубилась относительно вчерашнего дня… Мы подготовили автобусы под эвакуацию. Если станет хуже, то мы включим громкоговоритель и проедем по всему селу. У кого нет транспорта, мы подгоним автобусы, проедем все окраины», — заявила Жунева.
По ее словам, власти подготовили автобусы на 360 человек. Население планируют разместить в двух эвакуационных пунктах: в школах сел Поляны и Подвязье.
«Если бы я была в такой ситуации, то не ждала никакого сигнала, а взяла бы семью и уехала. Если кто-то тут отдыхает, то сейчас не время для этого», — отметила чиновница.
Также она посоветовала увозить заранее имущество из деревни, чтобы не было трудностей после объявления эвакуации.