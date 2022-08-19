Эксперт предупредила о возможности отключения всех смартфонов в России

Альтернативой может стать другие каналы связи — электронная почта и кнопочные телефона, а также импортозамещение.

Эксперт предупредила о возможности отключения всех смартфонов в России. Об этом председатель ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская рассказала в интервью телеканалу « Звезда ».

По ее словам, страны Запада в условиях идущей «кибервойны» имеют возможность отключить в России не только айфоны, но и все смартфоны, работающие на Android.

Касперская отметила, что альтернативой может стать другие каналы связи — электронная почта и кнопочные телефона, а также импортозамещение. Последний вариант эксперт назвала наиболее эффективным способом избежать угрозы.