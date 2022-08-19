Бывший корпус обувной фабрики в Рязани реконструируют под гостиницу
Речь идет о корпусе обувной фабрики рядом со зданием бывшего хлебозавода № 1 на улице Соборной.
Бывший корпус обувной фабрики в Рязани реконструируют под гостиницу. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТКР со ссылкой на врио главы региона Павла Малкова.
Речь идет о корпусе обувной фабрики рядом со зданием бывшего хлебозавода № 1 на улице Соборной.
Отмечается, что здание планируют реконструировать под гостиницу и офисные помещения.