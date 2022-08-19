Авиация совершила более 350 вылетов для тушения пожаров в Рязанской области

Самолеты использовали более 2,3 тысяч тонн воды.

Авиация совершила более 350 вылетов для тушения пожаров в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, в тушении задействовали авиацию МЧС России и Московского авиационного центра. К работам привлекли десять самолетов. Они сбросили более 2,3 тысячи тонн воды. Всего группировка, занимающаяся тушением, состоит из около 500 человек и 162 единиц техники.

Пожарные подразделения смогли локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на Деулино. В превентивных целях на окраине населенного пункта усилили группировку. В случае эвакуации население проинформируют.

Отмечается, что угроз населенным пунктам и объектам экономики нет.

В Рязанскую области направили дополнительно два расчета БАТ-2 Тульского спасательного центра и два расчета ИМР-1 Невского спасательного центра МЧС России.