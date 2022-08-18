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Врио главы рязанского минздрава опубликовал памятку из-за лесных пожаров
Информацию Владимир Хоминец выложил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец опубликовал памятку для граждан из-за лесных пожаров. Информацию чиновник опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, Хоминец призвал:

  • Как можно реже находиться на открытом пространстве, плотно закрывать окна и двери;
  • Если нужно выйти на улицу — носить влажные маски из марли, сложенной в пять слоев;
  • Употреблять как можно больше воды, из окна вывешивать мокрые простыни;
  • Пожилым людям и людям с заболеваниями органов сердца, сосудов, дыхания, людям с лишним весом — выполнять рекомендации врачей.

«Если Вы заметили, что у кого-то из окружающих появились затрудненная речь, нетвердая походка, повышение артериального давления, потеря сознания — незамедлительно вызывайте скорую помощь. Все вышеперечисленные признаки могут указывать на отравление», — заметил чиновник. Он призвал автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Также Хоминец отметил, что на месте возгораний дежурят кареты скорой помощи, а все медицинские учреждения мобилизованы.