Врио главы рязанского минздрава опубликовал памятку из-за лесных пожаров
Информацию Владимир Хоминец выложил на странице в соцсети «ВКонтакте».
Врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец опубликовал памятку для граждан из-за лесных пожаров. Информацию чиновник опубликовал на странице в
Так, Хоминец призвал:
- Как можно реже находиться на открытом пространстве, плотно закрывать окна и двери;
- Если нужно выйти на улицу — носить влажные маски из марли, сложенной в пять слоев;
- Употреблять как можно больше воды, из окна вывешивать мокрые простыни;
- Пожилым людям и людям с заболеваниями органов сердца, сосудов, дыхания, людям с лишним весом — выполнять рекомендации врачей.
«Если Вы заметили, что у кого-то из окружающих появились затрудненная речь, нетвердая походка, повышение артериального давления, потеря сознания — незамедлительно вызывайте скорую помощь. Все вышеперечисленные признаки могут указывать на отравление», — заметил чиновник. Он призвал автомобилистов быть внимательнее на дорогах.
Также Хоминец отметил, что на месте возгораний дежурят кареты скорой помощи, а все медицинские учреждения мобилизованы.