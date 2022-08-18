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В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействовали военных
Помощь оказывают вертолетчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействовали военных. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Помощь оказывают вертолетчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО. Они тушат пожары в труднодоступных лесных участках, «куда не может добраться специальная техника».

«В настоящее время в постоянной готовности к вылету для выполнения задачи по тушению пожара находится многоцелевой вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А на внешнем подвесе, рассчитанным на пять тонн воды. Экипажи армейской авиации проводят разведку района на предмет выявления очагов возгорания в близлежащих лесных массивах», — рассказали в военном округе.