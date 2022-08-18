В Сасовском районе 20-летний москвич без «прав» опрокинулся на скутере
В Сасовском районе в ДТП попал 20-летний житель Москвы, который ехал на скутере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло 18 августа в 8:00 в поселке Сасовского райна у дома № 32 на улице Почтовой.
По предварительной информации, 20-летний москвич без «прав», без шлема на скутере Motoland превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся.
Водителя доставили в медучреждение. Проводится проверка.