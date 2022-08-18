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В Саратове женщина сбросила в яму новорожденного сына
Ребенок погиб.

В Саратове женщина сбросила в яму новорожденного сына. Об этом в четверг, 18 августа, сообщило региональное управление следкома.

Трагедия случилась в среду, 17 августа, во дворе дома по улице 3-й Рабочий проезд в Саратове. Там 24-летняя женщина родила ребенка и решила избавиться от него. Она выбросила новорожденного мальчика в яму. В тот же день она обратилась за медицинской помощью, рассказав, что плод внутри нее погиб. Позже тело мальчика нашли в яме у дома.

Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок погиб в результате механической асфиксии.

В отношении саратовчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.