В Ряжске создадут предприятие по сервисному обслуживанию химических танк-контейнеров

В администрации района заверили, что их очистку будут проводить по «принципу замкнутого цикла».

В администрации Ряжского района рассказали о создании предприятия по сервисному обслуживанию химических танк-контейнеров. Информация появилась в группе «Реальный Ряжск».

Местные жители сообщили, что на территории депо Новая вагонная компания № 2 планирует обслуживать химические танк-контейнеры. «В них перевозят различного рода вредные химикаты и кислоты. Мало нам радиации от Чернобыля! Так теперь еще вредные и опасные отходы после обслуживания химических танк-контейнеров будут выливать в нашу землю», — отметили в группе.

На сообщение ответили в администрации района. По информации ведомства, предприятие получает лицензию на работы. В ближайшее время компанию проверят государственные органы. «Они проверят весь цикл работ, чтобы исключить возможность негативных последствий для жителей и природы», — отметили в райадминистрации.

По словам представителей ведомства, в организации их уверили, что очистку контейнеров будут проводить по «принципу замкнутого цикла». Так, вещества будут собирать в герметичные емкости и утилизировать через специальную организацию.