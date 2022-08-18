В Рязанскую область направили дополнительную технику для тушения лесных пожаров
Поручение сделал глава МЧС Александр Куренков.
В Рязанскую область направили дополнительную технику для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил
В регион отправили самолет-амфибию Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76. Поручение сделал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Спустя некоторое время стало известно, что в регион направится и сам чиновник.
Всего в тушении пожара задействованы более 470 человек и 175 единиц техники.