В рязанской полиции прокомментировали ДТП с троллейбусом на проезде Яблочкова
Авария случилась в четверг, 18 августа.
В рязанской полиции прокомментировали ДТП с троллейбусом на проезде Яблочкова. Информацию опубликовало региональное управление МВД.
Авария случилась в районе дома № 8Г строение 1 по проезду Яблочкова в четверг, 18 августа, примерно в 13:50.
По предварительным данным, 58-летний рязанец на «ГАЗ» буксировал на спецке троллейбус «ЗиУ». Грузовик резко затормозил. После этого троллейбус врезался в заднюю часть автомобиля «ГАЗ».
В результате аварии водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью. Проводится проверка.