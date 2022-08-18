В Рязанской области за сутки 244 человека заболели коронавирусом

Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки 244 человека заболели коронавирусом. Данные в четверг, 18 августа, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе число заражений достигло 126 924.

Шесть жителей Рязанской области оказались в больнице с COVID-19. Выздоровели за сутки 114 человек, всего — 121 101. Также известно, что один человек умер за сутки. Всего — 3 418 рязанцев умерли от коронавируса.

В России за сутки выявили 35 809 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 19 000 055.

Выздоровели за сутки 21 491 россиян, всего с начала пандемии вылечились 18 216 241.

Умерли за сутки 62 человека, всего — 383 362.