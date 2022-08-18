В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Об этом заявил врио губернатора Павел Малков.
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров. Об этом в
По словам чиновника, в регионе продолжают действовать четыре очага пожаров. Их общая площадь — более 180 гектаров открытого горения.
За прошедшие сутки два очага ликвидировали.
Малков отметил, что в борьбе с пожаром задействовали 850 человек, 300 единиц техники, 12 авиабортов МЧС. Самолеты произвели свыше 50 сбросов воды на горящие участки. Специалисты продолжают прокладку минерализованных полос.
«Главная задача — локализовать очаги возгорания и не подпустить огонь к населенным пунктам. Самое важное — обеспечить безопасность людей», — подчеркнул чиновник.