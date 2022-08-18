В Скопинском районе на пару из соседнего региона напал мужчина
Личность нападавшего удалось установить.
В Скопинском районе на пару из соседнего региона напал мужчина. Об этом женщина сообщила в соцсетях.
В пресс-службе УМВД подтвердили, что в ночь с 14 на 15 августа в полицию поступило заявление от женщины о том, что ее мужа избили в Горловском поселении.
«Итог: у супруга перелом черепа, ушиб головного мозга», — говорится в сообщении.
Личность нападавшего удалось установить, им оказался мужчина 1989 года рождения. Проводится проверка.