В Рязани полицейские задержали 19-летнего закладчика

Мужчину нашли в Октябрьском городке.

В Рязани полицейские задержали 19-летнего закладчика. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Полицейские задержали безработного рязанца в Октябрьском городке. При досмотре у него нашли сверток с производным N-метилэфедрона. Выяснилось, что мужчина планировал заложить наркотики в тайники.

На местности оперативники нашли и изъяли две закладки общей массой 28 граммов.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 228 («незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере») и по части 3 статьи 3, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Полицейские ищут его сообщников.