В Рязани полицейские помогли вернуться домой четырехлетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в четверг, 18 августа.
В полицию обратилась рязанка. Она рассказала о малолетней девочке, самостоятельно гулявшей по улице Колхозной.
На место выехали полицейские. Они установили место проживания ребенка. После девочку передали на руки матери.
Выяснилось, что в 8:30, пока мать занималась домашними делами, девочка открыла дверь и пошла гулять. На улице ее заметили прохожие.
Семья ребенка считается благополучной, она не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.
Инспектор провел профилактическую беседу об усилении контроля над пятью детьми.