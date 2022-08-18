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В Рязани полицейские помогли вернуться домой четырехлетней девочке
На ребенка, гулявшего по улице Колхозной, обратила внимание женщина.

В Рязани полицейские помогли вернуться домой четырехлетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в четверг, 18 августа.

В полицию обратилась рязанка. Она рассказала о малолетней девочке, самостоятельно гулявшей по улице Колхозной.

На место выехали полицейские. Они установили место проживания ребенка. После девочку передали на руки матери.

Выяснилось, что в 8:30, пока мать занималась домашними делами, девочка открыла дверь и пошла гулять. На улице ее заметили прохожие.

Семья ребенка считается благополучной, она не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

Инспектор провел профилактическую беседу об усилении контроля над пятью детьми.