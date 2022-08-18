В Рязани открылся новый филиал федеральной сети ARMTEK

В филиале можно будет подобрать запасные части с помощью специалистов, а также выбрать все нужное для автомобиля.

В августе в Рязани открылся новый филиал федеральной сети ARMTEK. Об этом сообщили представители компании.

Отмечается, что на складе магазина площадью более 1600 кв. м представлен широкий ассортимент автозапчастей на легковые и грузовые автомобили, автохимия, аккумуляторы, электрика, инструменты и автоаксессуары.

«К преимуществам компании ARMTEK можно отнести не только профессиональный клиентский сервис, но и скорость поставки автозапчастей под заказ. Для наших корпоративных клиентов доставка осуществляется четыре раза в будние дни», — рассказали в компании.

В филиале можно будет подобрать запасные части с помощью специалистов, а также выбрать все нужное для автомобиля.

Для консультации можно позвонить по номерам телефона +7 4912 77 02 57 и короткий номер *7600 или написать по адресу rzn@armtek.ru .

Магазин открылся по адресу: Рязань, Южный промышленный узел, дом № 9. Время работы — понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 по 15:00, воскресенье — выходной.

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