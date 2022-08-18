Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
28°
Птн, 19
23°
Сбт, 20
26°
ЦБ USD 60.76 -0.66 18/08
ЦБ EUR 61.83 -0.53 18/08
Нал. USD 62.2 / 62.42 18/08 11:19
Нал. EUR 64 / 63.32 18/08 14:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
1 505
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
1 914
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
38 916
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 761
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани открылся новый филиал федеральной сети ARMTEK
В филиале можно будет подобрать запасные части с помощью специалистов, а также выбрать все нужное для автомобиля.

В августе в Рязани открылся новый филиал федеральной сети ARMTEK. Об этом сообщили представители компании.

Отмечается, что на складе магазина площадью более 1600 кв. м представлен широкий ассортимент автозапчастей на легковые и грузовые автомобили, автохимия, аккумуляторы, электрика, инструменты и автоаксессуары.

«К преимуществам компании ARMTEK можно отнести не только профессиональный клиентский сервис, но и скорость поставки автозапчастей под заказ. Для наших корпоративных клиентов доставка осуществляется четыре раза в будние дни», — рассказали в компании.

В филиале можно будет подобрать запасные части с помощью специалистов, а также выбрать все нужное для автомобиля.

Для консультации можно позвонить по номерам телефона +7 4912 77 02 57 и короткий номер *7600 или написать по адресу rzn@armtek.ru.

Магазин открылся по адресу: Рязань, Южный промышленный узел, дом № 9. Время работы — понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 по 15:00, воскресенье — выходной.

Тех, кто назовет кодовое слово «Рязань», ждет скидка в 5%.