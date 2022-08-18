В Рязани мужчина взломал телефон собутыльника и украл более 30 тысяч рублей

За это ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани официант украл у приятеля 34 640 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 34-летний рязанец. Он рассказал, что с его счета пропали все деньги.

Полицейские установили движение средств по счетам. Так, деньги переводились между клиентами банка несколько раз. Оперативники опросили последнего получателя средств. Он рассказал, что его товарищ попросил об одолжении. Последнему должны были вернуть деньги, но его карта оказалась заблокированной. Поэтому средства перечислили на счет опрашиваемого. Впоследствии тот снял 34 640 рублей и отдал товарищу.

Полицейские разыскали 29-летнего рязанца. Его задержали.

По предварительной информации, потерпевший находился дома у приятеля и распивал с ним алкоголь. Застолье закончилось глубокой ночью. Мужчина решил остаться у собутыльника, поскольку сам живет в области.

Приятели разошлись спать по соседним комнатам. Убедившись, что друг спит, хозяин квартиры взял телефон. Для разблокировки приложил его палец. Когда он получил доступ к устройству, перевел деньги на счет своей супруги.

По указанию мужа женщина перевела деньги на карту знакомого. Тот обналичил их и отдал преступнику. Ради объяснения он выдумал историю про денежный долг.

На украденные средства рязанец арендовал квартиру.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.