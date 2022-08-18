В Рязани маршрутчик чуть не зажал дверью пассажирку с пятилетним ребенком

Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Рязанец пожаловался на маршрутчика, который чуть не зажал дверью женщину с пятилетним ребенком, и начал отъезжать от остановки. Пост об этом в среду, 17 августа, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Мужчина рассказал, что о произошедшем сообщила ему жена. Инцидент случился в среду, 17 августа, около 17.00 на остановке у площади Победы.

«Моя жена с пятилетней дочкой выходила через задние двери маршрутки № 88. Мужчина перед ними успел выйти, и сразу за ним жена сделала шаг в дверь, ведя за руку дочку. Она уже шагала по последней ступеньке на тротуар. В этот момент маршрутчик, не глядя, начал трогаться и одновременно закрывать дверь. Жена еле успела выскочить и буквально на ходу выдернула ребенка», — говорится в посте.

Уточняется, что ни женщина, ни ребенок не пострадали.

Мужчина также добавил, что инцидент чуть не закончился трагически.

«Видимо, трагедия с женщиной под колесами автобуса ничему не научила маршрутчиков», — добавил рязанец.

Напомним, в Рязани женщина попала под колесо автобуса. Ей ампутировали ногу, однако позже она скончалась в больнице.