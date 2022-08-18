Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
28°
Птн, 19
23°
Сбт, 20
26°
ЦБ USD 60.76 -0.66 18/08
ЦБ EUR 61.83 -0.53 18/08
Нал. USD 62.2 / 62.42 18/08 11:19
Нал. EUR 64 / 63.32 18/08 14:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
1 505
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
1 914
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
38 916
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 761
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани маршрутчик чуть не зажал дверью пассажирку с пятилетним ребенком
Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Рязанец пожаловался на маршрутчика, который чуть не зажал дверью женщину с пятилетним ребенком, и начал отъезжать от остановки. Пост об этом в среду, 17 августа, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Мужчина рассказал, что о произошедшем сообщила ему жена. Инцидент случился в среду, 17 августа, около 17.00 на остановке у площади Победы.

«Моя жена с пятилетней дочкой выходила через задние двери маршрутки № 88. Мужчина перед ними успел выйти, и сразу за ним жена сделала шаг в дверь, ведя за руку дочку. Она уже шагала по последней ступеньке на тротуар. В этот момент маршрутчик, не глядя, начал трогаться и одновременно закрывать дверь. Жена еле успела выскочить и буквально на ходу выдернула ребенка», — говорится в посте.

Уточняется, что ни женщина, ни ребенок не пострадали.

Мужчина также добавил, что инцидент чуть не закончился трагически.

«Видимо, трагедия с женщиной под колесами автобуса ничему не научила маршрутчиков», — добавил рязанец.

Напомним, в Рязани женщина попала под колесо автобуса. Ей ампутировали ногу, однако позже она скончалась в больнице.