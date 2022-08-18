В Рязани допустимая концентрация угарного газа превышена в 1,2 раза
Город накрыло дымом и гарью в четверг, 18 августа.
В Рязани допустимая концентрация угарного газа была превышена в 1,2 раза. Об этом сообщила
Утром в четверг, 18 августа, Рязань накрыло дымом и гарью. К 12:00 ситуация немного стабилизировалась, а видимость на дорогах улучшилась.
Специалисты порекомендовали горожанам поменьше находиться на открытом воздухе, закрывать окна, носить респираторы и другие средства защиты. Отмечается, что ситуация не изменится в ближайшие двое суток. Вечером и ночью будет дуть северо-восточный ветер.