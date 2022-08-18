В Рязани до конца августа ограничат движение по части улицы Новой

Причина — капремонт тепловых сетей.

В Рязани до конца августа ограничат движение по части улицы Новой. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации .

Речь идет об участке от дома 68/22 до дома № 84. Ограничение будет действовать с 10:00 19 августа до 23:00 31 августа. Также будет закрыта выделенная полоса для движения маршрутного транспорта в сторону улицы Радиозаводской и ограничено движение по одной полосе в сторону улицы Белинского.

Причина перекрытия участков — капитальный ремонт тепловых сетей.

На время работ установят дорожные знаки. Места будут огорожены.

Из-за ремонта изменится схема движения городского транспорта. Так, Троллейбусы № 2 от остановки «Кальное» проследуют по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту до остановки «Дом художника». При движении от пункта «Октябрьский городок» схема не изменится.

Автомобилистов попросили учитывать информацию.