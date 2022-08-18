В Липецке мужчина изрубил топором бывшую жену и ее нового возлюбленного
Нападение произошло вечером во вторник, 16 августа, в 9-м микрорайоне Липецка.
В Липецке мужчина изрубил топором бывшую жену и ее нового возлюбленного. Об этом сообщило издание
Нападение произошло вечером во вторник, 16 августа, в 9-м микрорайоне Липецка.
Свидетелями случившегося были общий ребенок нападавшего и потерпевшей, а также прохожие — они смогли отвлечь нападавшего.
Как пишет издание, 33-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию. У него выявили открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга. У 32-летней женщины пробито легкое, ампутирован палец и рубленая рана головы.
Нападавшего липчанина задержали. Решается вопрос о его аресте.