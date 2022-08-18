В Клепиковском районе для защиты Голованова самолет Ил-76 совершил два слива воды

В Клепиковском районе для защиты Голованова самолет Ил-76 совершил два слива воды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Для усиления группировки спасателей в регион направили дополнительные силы. В состав группировки вошли автомобили повышенной проходимости, которые предназначены для тушения пожаров в труднодоступных местах. Всего в группировке 57 человек и 15 единиц техники. В регион прибыл насосно-рукавный комплекс «Шквал». Его начнут использовать в четверг, 18 августа.

Два самолета Ил-76 МЧС России с ВАП-2 и аэромобильные группировки главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС России находятся в готовности.

Из-за изменения направления ветра в Спасском районе и перехода природного пожара из низового в верховой была угроза перехода огня на населенный пункт Голованово Клепиковского района. Для защиты населенного пункта самолет Ил-76 МЧС России совершил два слива воды, общим объёмом 42 тонны. Пожар ликвидировали, угрозы населенному пункту нет.

К тушению природного пожара привлекли 353 человека и 127 единиц техники.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Голованово планируют эвакуировать.