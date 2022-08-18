Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
28°
Птн, 19
23°
Сбт, 20
26°
ЦБ USD 60.76 -0.66 18/08
ЦБ EUR 61.83 -0.53 18/08
Нал. USD 62.2 / 62.42 18/08 11:19
Нал. EUR 64 / 63.32 18/08 14:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
1 505
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
1 914
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
38 916
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 761
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе для защиты Голованова самолет Ил-76 совершил два слива воды

В Клепиковском районе для защиты Голованова самолет Ил-76 совершил два слива воды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Для усиления группировки спасателей в регион направили дополнительные силы. В состав группировки вошли автомобили повышенной проходимости, которые предназначены для тушения пожаров в труднодоступных местах. Всего в группировке 57 человек и 15 единиц техники. В регион прибыл насосно-рукавный комплекс «Шквал». Его начнут использовать в четверг, 18 августа.

Два самолета Ил-76 МЧС России с ВАП-2 и аэромобильные группировки главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС России находятся в готовности.

Из-за изменения направления ветра в Спасском районе и перехода природного пожара из низового в верховой была угроза перехода огня на населенный пункт Голованово Клепиковского района. Для защиты населенного пункта самолет Ил-76 МЧС России совершил два слива воды, общим объёмом 42 тонны. Пожар ликвидировали, угрозы населенному пункту нет.

К тушению природного пожара привлекли 353 человека и 127 единиц техники.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Голованово планируют эвакуировать.