В ГИБДД не отметили изменения в дорожной ситуации в Рязанской области из-за лесных пожаров

В региональном управлении отметили, что мониторинг продолжается.

Ситуация с лесными пожарами не повлияла на видимость на дорогах Рязанской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД.

«У нас все в порядке, видимость на дорогах хорошая, дорожная обстановка спокойная, ситуация на контроле», — заявили в ведомстве. Отмечается, что мониторинг за ситуацией продолжается.

Напомним, что информация о том, что Рязань накрыло гарью и дымом, появилась утром в четверг, 18 августа.