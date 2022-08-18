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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, людей начали вывозить из двух сел после инцидента.

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент случился в районе села Тимоново Валуйского городского округа.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — написал Гладков.

На месте работают все оперативные службы. Причина пожара неизвестна.