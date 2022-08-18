В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, людей начали вывозить из двух сел после инцидента.
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом в четверг, 18 августа,
Инцидент случился в районе села Тимоново Валуйского городского округа.
«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — написал Гладков.
На месте работают все оперативные службы. Причина пожара неизвестна.