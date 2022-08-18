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Убийство бывшим мужем башкирской чиновницы попало на камеры
На кадрах видно, что бывший муж Махияновой караулил девушку возле дома. Когда она подошла к забору − тот набросился на нее и начал наносить удары ножом.

Убийство сотрудницы мэрии Дины Махияновой попало на камеры. Кадры в четверг, 18 августа, опубликовал портал KazanFirst со ссылкой на соцсети.

На кадрах видно, что бывший муж Махияновой караулил девушку возле дома. Когда она подошла к забору — тот набросился на нее и начал наносить удары ножом.

Напомним, происшествие случилось ночью 13 августа. Бывший муж напал на бывшую супругу из-за того, что был не согласен с разводом. У погибшей остались двое детей.