Убийство бывшим мужем башкирской чиновницы попало на камеры
На кадрах видно, что бывший муж Махияновой караулил девушку возле дома. Когда она подошла к забору − тот набросился на нее и начал наносить удары ножом.
Убийство сотрудницы мэрии Дины Махияновой попало на камеры. Кадры в четверг, 18 августа,
На кадрах видно, что бывший муж Махияновой караулил девушку возле дома. Когда она подошла к забору — тот набросился на нее и начал наносить удары ножом.
Напомним, происшествие случилось ночью 13 августа. Бывший муж напал на бывшую супругу из-за того, что был не согласен с разводом. У погибшей остались двое детей.