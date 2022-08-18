Стопкоронавирус. рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете
Это связано с тем, что появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов.
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете. Об этом сообщается на сайте портала.
Это связано с тем, что появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов.
«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус. рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.