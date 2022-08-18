Сотрудница Рязанского приборного завода получила звание «Первый в своем деле»

Сотрудница Государственного Рязанского приборного завода (АО «ГРПЗ»), входящего в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, Елена Павлюкова при поддержке своего эксперта Юлии Воробьевой завоевала золотую медаль и получила звание «Первый в своем деле» на корпоративном чемпионате рабочих и инженерных профессий «Время первых» в Москве.

Соревнования в рамках чемпионата велись более чем по двадцати компетенциям. Сотрудники А. О. «ГРПЗ» представляли компетенцию «Маркетинг технически сложных продуктов». Она направлена на повышение эффективности деятельности специалистов, занятых в сфере маркетинга и участвующих в создании и продвижении технически сложных продуктов.

«Такие мероприятия, как этот уникальный чемпионат, очень важны для повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства, помогают развивать кадровый потенциал предприятий, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Приятно, что сотрудницы нашего предприятия заняли первое место в своем направлении. Желаю им и дальше претворять в жизнь свои замыслы, идти вперед к новым высотам!»

«Компетенция, в которой мы приняли участие, является относительно молодой, но крайне важной. Такие специалисты помогают эффективному развитию предприятий путем выстраивания маркетинговой функции для реализации задач по разработке, выпуску, продвижению на рынке и сбыту продукции, — рассказала заместитель начальника отдела АО „ГРПЗ“ Юлия Воробьева. — Задание чемпионата состояло из трех областей маркетинга — стратегического, продуктового и тактического. Результат оценивался по модулям. Работа по компетенциям продолжалась три дня. В итоге наши старания оказались оправданы, и мы заняли первое место».

Далее сотрудники АО «ГРПЗ» примут участие в финале национального чемпионата Hi-Tech в ноябре 2022 года в составе сборной команды ГК «Ростех».

Корпоративный чемпионат рабочих и инженерных профессий «Время первых» проводился госкорпорацией Ростех при участии всех холдинговых компаний, в том числе АО «КРЭТ». Более 700 сотрудников из 90 организаций корпорации, более 1000 студентов и школьников из Москвы и регионов приняли участие в чемпионате, соревновались в различных компетенциях за право называться лучшими в своих специальностях.