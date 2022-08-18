Синоптик рассказал, сколько продержится запах гари от лесных пожаров в Рязанской области

Сильный запах гари и смог можно заметить в центре столицы, а также на западе, юго-западе города.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ветер будет нести запах гари в Москву из Рязанской области ближайшие 36-48 часов. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что в четверг, 18 августа, сильный запах гари и смог можно заметить в центре столицы, а также на западе, юго-западе города.

Синоптик заявил, что в нижнем пограничном слое сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, частицы гари продолжат доходить до Москвы.

«В ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится. Если ситуация не будет стабилизирована, это все будет поступать в столичный регион», — сообщил Тишковец.

Напомним, Рязань накрыло дымом из-за пожаров.