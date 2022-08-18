Рязанцы смогут купить шубы российских фабрик со скидкой в 50%
Каждую покупательницу ждет полезный подарок.
В Рязани два дня будут продавать шубы от российских фабрик со скидкой в 50%. Об этом сообщили организаторы федеральной выставки «Столица меха».
Выставка-продажа пройдет 22 и 23 августа в рязанском МКЦ. Отмечается, что можно будет выбрать шубы из норки, мутона, экомеха, нутрии, каракуля гарантированного качества одного из самых крупных производств в стране. Организаторы отметили, что покупателей ожидает широкий размерный ряд — от 40 до 68 размера. Шубы можно будет приобрести в рассрочку от фабрики без участия банков.
Каждую покупательницу ждет полезный подарок.
Для оформления скидки можно заполнить
Телефон горячей линии: 8 800 201 10 07, группа «ВКонтакте»